¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÖÆü¾ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î»£±Æ»þ¤À¤±È±¿§¤ò°Å¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈøºê¾¢³¤¡Ë INI¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¡ÖINI STUDIO ¡×¤Ë¤Æ¡¢Èøºê¾¢³¤¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö¸¸ÁÛ¡×¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¸¸ÁÛ¡×¤Ï¡¢Èøºê¤¬¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤á¤Æºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ç¡ÖÀäË¾¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó