I Don't Like Mondays.が、「全部アナタのせいなんだ」の中国語バージョンをリリースすることを発表した。同楽曲は2020年に配信シングルとしてリリースされ、4thアルバム『Black Humor』に収録されている。リリース直後から特に中国国内の音楽配信サービスで高い人気を得ており、2024年に初の海外ワンマンツアーとして開催された<“RUNWAY” TOUR THE ENCORE in CHINA>で披露されると、日本語詞にも関わらず観客から大合唱が起き