ÇÐÍ¥Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê64¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö³³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³³¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ¥±Û¤Ï¡Ö³³¤Ë¤ÏÎÉ¤¯¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹ÎÄê¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¤Í¡¢Ê¡°æ¤ÎÅì¿ÒË·¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾ë¥±ºê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡£ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯ÀéÍÕ¤ÎÖ¢É÷¥±±º¤È¤¤¤¦½ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³³¤òµó