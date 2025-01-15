吉利汽車貴州省貴陽製造基地に並ぶメタノール・電気ハイブリッド車。（資料写真、貴陽＝新華社配信／盧志佳）【新華社貴陽1月15日】中国貴州省商務庁の呂勁松（りょ・けいしょう）庁長はこのほど、同省の2024年1〜11月の貿易額が前年同期比10.2％増の686億2千万元（1元＝約21円）だったと明らかにした。うち新エネルギー車（NEV）、リチウムイオン電池、太陽光発電製品の「新三様」（新たな定番3品目）の輸出額は77.4％増えた
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