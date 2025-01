“まーさん&ヘルシー” 沖縄食材を使用したフード&ドリンクウミカジテラス内に位置する「Cafe Bar SEE THE SEA」瀬長島ウミカジテラス内にある「Cafe Bar SEE THE SEA(カフェ バー シー ザ シー )」は、オランダで40年以上続く老舗のウォータースポーツブランドmistral(ミストラル)の直営店として2022年2月にオープン。“まーさん&ヘルシー”をコンセプトにしたカフェを併設しています。「まーさん」は沖縄方言で「お