²ÐÍË¿¼Ìë2»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¤òÊüÁ÷¡ª1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¥²¥¹¥È¤ËPUFFY(µÈÂ¼Í³Èþ¡¢Âç´Ó°¡Èþ)¤ò¾·¤­¡¢¥«¥ËÆé¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¥È¡¼¥¯¡£¡ÚÆ°²è¡Û"2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ"¤ÎPUFFY¡¢²ò»¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥±¥ó¥«¤·¤Æ¼­¤á¤¿¤¤¡×¡ª¡© ±üÅÄÌ±À¸¤È¤ÎÈëÏÃ¤â¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¥«¥ËÆé¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆPUFFY¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª ¡Ö2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ100ºÐ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤³¤¦¤¤