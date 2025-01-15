2024年に日本を訪れた外国人（インバウンド）は前年比47・1%増の3686万9900人で、これまで最多だった19年の3188万2049人を超え、過去最多となった。訪日客による年間消費額は前年比53・4%増の8兆1395億円で過去最高だった。訪日外国人客数と消費額の推移日本政府観光局と観光庁が15日、速報値を発表した。政府は25年までに19年の訪日客数を超えることを目標に掲げているが、1年前倒しで達成した。30年には6千万人、消費額を15