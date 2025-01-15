ミスFLASH2024グランプリでグラビアアイドル、タレントの遠藤まめ(28)が自身のインスタグラムを更新。初めて出演した東京オートサロン2025(10〜12日)でのモデルショットを公開した。大盛況のブースで見事なポーズ「とても楽しい3日間をありがとうございました！ブース 大盛況でした。たくさんお写真を頂いたのでじわじわupしていきます」と綴り、美脚あらわな超短い丈のトップスの衣装ショットを掲載。モデル車の前でポーズ