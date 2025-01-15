岩国高校の2つの分校の生徒が1年間の学習の成果を発表しました。3月で閉校となる広瀬分校の生徒にとってはこれが最後の発表になります。岩国高校の坂上分校では毎年、総合的な探究の時間で1年間取り組んだ内容を発表しています。生徒は、学校がある美和町の特産品「岸根ぐり」や、都市部からの観光客を狙った地元の観光ルート案について調査・研究した結果を披露していました。また、もうひとつの分校、錦町にある広瀬分校の