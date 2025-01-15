ガソリンや灯油などに出ていた政府の補助金が、１６日からまた縮小します。１２月に続いての減額とあって、消費者からはため息まじりの声が聞かれました。（藤得記者）「灯油配達業者が朝早くから住宅街を駆け回り灯油配達を行っています」札幌市内の灯油販売店です。普段より１時間ほど早い朝７時から配達にまわり、灯油価格の値上げについて説明に追われました。（本田燃料電器本田利博社長）「あすからまた６円するほど値上が