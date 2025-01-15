2024年12月、「通っている子どもに危害を加える」と静岡県富士市でスポーツ施設を経営する父親に伝え、施設の営業を13日間休止させ業務妨害した疑いで、33歳の会社員の男が逮捕されました。 威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市に住む会社員の男（33）です。 警察によりますと、男は12月25日、富士市のスポーツ施設で「通っている子どもに危害を加える」旨を、関係者を通して、施設経営者である父親（