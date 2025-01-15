芸能事務所・サンミュージックは15日、お笑いコンビ・ブッチャーブラザーズのリッキーこと岡博之社長が、一般社団法人『Next Player’s Foundation（NPF）』の理事に就任したことを発表した。【全身カット】”芸人魂”全開のポーズを決めたブッチャーブラザーズ（左から）岡博之、ぶっちゃあNPFは2023年6月に亡くなった北別府学氏（元広島東洋カープ・プロ野球解説者）の遺志を継ぎ、妻の北別府広美理事長によって2024年8月20