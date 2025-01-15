歌手の渡辺美里（58）が15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。名曲誕生秘話を語った。司会の黒柳徹子から「歌を始めたのは何歳から？」と聞かれた渡辺は「物心つく前から歌は好きで、3歳、4歳の頃からおしゃもじ持ったり、おたま持ったりマイクの代わりにして歌ってましたけど、12、13歳ぐらいから発声の先生について、歌を習ってました」と明かした。そう話す渡辺に、黒柳は「奇麗な声ね」