和歌山県立医科大付属病院（和歌山市）に勤務していた放射線技師の男性（当時４５歳）が２０１５年４月に自殺したのは、職場でのストレスが原因だとして遺族３人が病院を運営する大学を相手取って約７９００万円の損害賠償を求めた訴訟があり、地裁（高橋綾子裁判長）は大学に計約７３００万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は昨年１２月１３日付で、すでに確定している。判決によると、男性が働いていた中央放射線部