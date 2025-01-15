【ソウル聯合ニュース】韓国尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１５日、独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」に拘束された後に自身のフェイスブックで公開した文章で「戒厳（非常戒厳宣言）は国の危機を克服するための大統領の権限行使」であり「犯罪ではない」と主張した。尹大統領は、先月３日の「非常戒厳」宣言は内乱であるとして国会で弾劾訴追され、準備や実行に関与した当時の国防部長官と軍関係者が逮捕され