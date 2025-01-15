韓国の尹錫悦大統領による非常戒厳をめぐり、捜査を進める合同捜査本部は15日午前、尹大統領の身柄を拘束しました。尹大統領の身柄がある高官犯罪捜査庁から中継です。尹大統領は現在、庁舎の3階にある録音ができる取調室で、本格的な事情聴取を受けているものとみられます。そして、庁舎の前には尹大統領を支援するためか、大統領の支持者が集まり、不測の事態に備えて警察官が多数配備されるなど、物々しい雰囲気になっています