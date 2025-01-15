東京は日中、桜が咲く頃のぽかぽか陽気となりましたが、全国的には真冬の寒さとなり、北日本を中心に大雪となっています。青森県では、各地で断続的に雪が降り、積雪が増えています。酸ケ湯で364センチ、青森で101センチ、弘前で78センチなどとなっています。また、あす午前6時までに降る雪の量は多い所で、山沿いで40センチ〜70センチ、平地で30センチ〜50センチと予想されています。青森市民「かなりの大雪が降るという予想です