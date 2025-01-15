俳優・吉沢亮（30）が主演を務める映画「ババンババンバンバンパイア」（浜崎慎治監督）の公開延期を受け、同作の原作者である漫画家・奥嶋ひろまさ氏が14日、X（旧ツイッター）で、コメントを寄せた。俳優の吉沢亮、酒に酔って住居に無断侵入、警視庁が捜査、主演の大河ドラマで渋沢栄一役奥嶋氏は「先ほど公式から発表があった通り、映画『ババンババンバンバンパイア』公開延期となりました」と報告。「楽しみにして下さって