口の中で歯周病の原因になる菌が、インフルエンザウイルスへの感染を促す働きがあることを、日本大学の研究チームが動物の細胞を使った研究で発見した。歯周病は「世界で最も蔓延（まんえん）している感染症」とも言われ、治療や口腔（こうくう）ケアが、インフルエンザの予防につながる可能性を示す研究だという。日本大学の研究チームは、歯周病の原因菌由来の酵素（ジンジパイン）が、インフルエンザウイルスの感染を促進させ