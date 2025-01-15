[１５日 ロイター] - ウクライナ国営送電会社ウクレネルゴは１５日、ロシア軍による大規模なミサイル攻撃を受け、国内６州で緊急停電を実施したと発表した。ウクライナ空軍はロシア軍が多数のミサイルを発射したと警告し、全国で空襲警報が発令された。現時点で被害の報告はない。ウクレネルゴは発表文で、ハリコフ、スムイ、ポルタワ、ザポロジエ、ドニプロペトロウシク、キロボフラードの各州で停電を実施したと発表した。ウ