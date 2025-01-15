愛知県内の高校生たちが開発した「ぷりんドーナツ」が、東海3県のイオンで販売されます。カスタードクリームとカラメルソースをドーナツ生地に閉じ込めた「ぷりんドーナツ」は、県立東海樟風高校の生徒たちがフジパンの協力で商品開発に挑戦し、子供が食べたいドーナツとしてプリン味に決めました。東海樟風高校の安藤さん：「少しでもプリンを再現したくて、カスタードクリ&