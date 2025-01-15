【モデルプレス＝2025/01/15】モデルの今井華が1月13日、自身のInstagramを更新。恋愛リアリティーショー「テラスハウス」のメンバーとのご飯会を報告した。【写真】今井華「テラハ」初期メンバーと自宅で食事◆「テラハ」初期メンバーの今井華・近藤あや・島袋聖南がご飯会今井は「あやが富山から大量に新鮮なお魚持ってきてくれて一心不乱に捌いてみた カマス、サワラ、香箱蟹まで 2人で食べきれない程」で「テラスハウス」共演