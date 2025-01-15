鹿児島市で先月、赤ちゃんを出産後に殺害したとして逮捕・送検されたインドネシア国籍で19歳の技能実習生の女の身柄を、鹿児島地検は15日、家庭裁判所に送りました。 鹿児島家庭裁判所に送致されたのは、インドネシア国籍で鹿児島市に住む19歳の介護職員の女です。 女は先月20日、鹿児島市内の勤務先のグループホームのトイレで、女の赤ちゃんを出産直後に暴行し殺害した疑いで逮捕、その後、送検されていました。