南薩地域で栽培されているかごしまブランド「きんかん春姫」の出発式が南さつま市で開かれました。 糖度16度以上などの基準をクリアした「きんかん春姫」。南さつま市、南九州市、枕崎市で生産され、かごしまブランドの認証を受けています。 本格的な出荷シーズンを迎え、南さつま市加世田で出発式が開かれました。今シーズンは夏の猛暑で生育が遅れたものの、甘さと酸味のバランスの良いきんかんに仕上がったという