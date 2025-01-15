北海道のこの先一週間は、明日16日(木)から明後日17日(金)にかけては低気圧の通過やその後の冬型の気圧配置の影響で広く雪となり、特に道央や道東を中心に大雪となる恐れがあります。大雪やふぶきによる交通障害に注意が必要です。その後、週末から週明けにかけては南から入る暖かい空気の影響で気温が上がり、冬としては穏やかに経過しそうです。明日16日(木)夜から明後日17日(金)は大雪やふぶきによる交通障害に注意今日(15日)の