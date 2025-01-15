国会議員が立件された時と同じ展開になってきた。【もっと読む】麻生太郎氏が新成人に「うまい話はない」発言のお門違い…強く言うべきは自民裏金議員東京都議会の自民党会派の政治団体「都議会自民党」が政治資金パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載せず、“裏金づくり”をしていたとされる問題。東京地検特捜部は、同会派の会計担当職員が関与していた疑いが強まったとして、近く、この職員を政治資金規正法違反