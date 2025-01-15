自民党の伝統芸といえる裏金づくりの真相は闇へ、闇へと葬られてしまうのか。【もっと読む】萩生田光一氏を直撃！自民東京都連832万円裏金疑惑に「まあ、だらしないよねぇ」とまるで他人事旧安倍派などに捜査のメスが入った裏金事件は、東京都議会の自民党会派に飛び火。政治資金パーティーを舞台に類似手口で組織的に裏金をつくっていたことがバレたが、読売新聞（14日付朝刊）によると、政治資金収支報告書の訂正に向けて動