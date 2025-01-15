新幹線でやって来た大阪の人気グルメ 大阪の人気グルメが新幹線でやって来ました！岡山市のデパートで期間限定のお取り寄せ販売が始まりました。 岡山高島屋の食品売場で開店と同時にできた行列。皆さんのお目当ては、新幹線を使い、大阪からできたての人気グルメを運ぶ「お取り寄せ販売」。次から次へと飛ぶように売れていきました。早いときは午前中で完売してしまうほど好評の企画です。 ラインナップは