プロバスケットボール男子Ｂリーグのアルバルク東京は１月１５日、２０２５年秋に開業予定の東京・江東区青海に建設中の新アリーナ「ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ」の内部を報道陣に公開した。開業に向けて建設は７５％まで進み残りの期間での完成を目指している。アリーナは、収容人数約１万人で、場所はトヨタのショールーム施設のメガウェブ跡地。中央には巨大なＬＥＤビジョンがつり下げられ、客席は一体感を意識