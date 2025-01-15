人気テレビ番組「逃走中」シリーズのゲーム版最新作が6年ぶりにNintendo Switchに登場する。タイトルは、『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』で、価格はパッケージ版、ダウンロード版とも4950円（税込み）、2025年に発売予定だ。「逃走中」のルールを踏襲した逃走アクションゲーム最新作！ 『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!