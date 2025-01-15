日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（12月）、小売物価指数（RPI）（12月）、生産者物価指数（PPI）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（12月）16:00 予想0.4%前回0.1%（前月比) 予想2.6%前回2.6%（前年比) 予想3.4%前回3.5%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（12月）16:00 予想0.6%前回0.1%（前月比) 予想3.8%前回3.6%（前