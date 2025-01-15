【これからの見通し】きょうは米消費者物価指数の発表、米金融当局の利下げ観測がさらに遠のくのか 本日の注目イベントは１２月の米消費者物価指数となる。先週末の米雇用統計の強い結果を受けて、短期金融市場では年内の利下げ回数について、１回弱まで見通しを後退させた。米景気が強いことは良いことではあるが、利下げ観測の後退は株式など資産市場にとっては頭の痛いこととなる。 トランプ次期大統領の就任式が１月