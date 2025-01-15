◆テニス▽全豪オープン第４日（１５日、オーストラリア・メルボルン）【メルボルン１５日＝吉松忠弘】２度の全豪優勝を誇る元世界女王の大坂なおみ（フリー）が３年ぶりに３回戦進出だ。２３年全仏準優勝で、対戦成績１勝２敗と苦手にする世界ランキング２０位のカロリナ・ムホバ（チェコ）に１−６、６−１、６−３の１時間５７分で逆転勝ちだ。次戦では、東京五輪金メダルで、産休明けの元同４位のベリンダ・ベンチッチ（