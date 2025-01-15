１５日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に５日続落。朝方は値を上げてスタートしたが、半導体関連株などへの売りが優勢となるなか、後場にかけ値を下げた。 大引けの日経平均株価は前日比２９円７２銭安の３万８４４４円５８銭。プライム市場の売買高概算は１６億２２３９万株。売買代金概算は３兆８７４０億円となった。値上がり銘柄数は８６４と全体の約５２％、値下がり銘柄数は７０５、変わらずは７４銘柄だっ