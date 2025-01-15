小売物価指数（RPI）（12月）16:00 結果0.3% 予想0.6%前回0.1%（前月比) 結果3.5% 予想3.8%前回3.6%（前年比) 結果2.9% 予想3.0%前回3.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)