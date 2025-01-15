栃木県内で、逆走で追い越しを行う危険な車がカメラにとらえられた。対向車が眼前に迫る場面もあり、あわや正面衝突の危険もあった。さらに撮影者は、数時間後に別の逆走車と遭遇、目の前に迫った車を間一髪で避けたという。また、どちらも高齢の運転手だったと話している。あわや正面衝突…逆走のまま追い越し栃木県内の渋滞した道路で11日正午ごろに撮影されたのは、イエローカットし無理やり“逆走追い越し”する危険な軽自動車