〈斎藤元彦＆キラキラPR女性社長 「SNS運用依頼」の決定的証拠LINEを独占入手！〉から続く兵庫県議会に設置された百条委員会では、一連の斎藤知事の疑惑に関する審議が今なお続いている。【画像】斎藤元彦知事とPR会社女性社長の“疑惑のツーショット”「下馬評を覆して再選を果たし、禊が済んだかに見える斎藤知事ですが、亡くなった元局長の告発文をめぐる県当局の対応が正当だったのかに関していまだ追及が続いています」（県