韓国の尹錫悦大統領が非常戒厳宣言をめぐって内乱を首謀した疑いで、身柄を拘束されました。取り調べが行われている高位公職者犯罪捜査庁前から中継でお伝えします。尹氏が移送された庁舎の前には支持者たちが集まり、大きな旗を手に、拘束に反対しています。去年の非常戒厳宣言をめぐって、合同捜査本部はきょう未明、内乱を首謀した疑いで、尹氏に対する拘束令状の執行を開始。その後、午前10時33分に令状を執行し、尹氏の身柄を