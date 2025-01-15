今年1月14日に作家の三島由紀夫（享年45）が生誕100周年を迎えた。ノーベル文学賞候補とされながらも、自衛隊市谷駐屯地に立てこもり割腹自殺した三島。その最期を見届けた隊員の家族が知られざる逸話を明かした。【写真多数】三島が最期に残した声明文、血のついた灰皿、妻・瑤子夫人からの贈り物も…当時を物語る貴重な写真を一気に見る（全33枚）三島の割腹を見届けたもう一人の人物昭和45年、11月25日。三島由紀夫が「楯の