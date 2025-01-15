国民生活センターは去年寄せられた分電盤の点検を持ちかけ交換を迫る悪質商法に関する相談がおととしの25倍に増えたとして、注意を呼びかけています。国民生活センターによりますと、各部屋などに電気を分配する分電盤の点検商法に関する相談は、2024年4月から11月にかけて461件寄せられ、前の年の同じ時期に比べ、およそ25倍に増えました。トラブルにあった人のおよそ8割が70歳以上の高齢者だということです。「無料で点検に行き