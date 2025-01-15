東京都内のガソリンスタンド経済産業省が15日発表した14日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて10銭高い180円70銭だった。値上がりは昨年12月23日以来。今月16日からはガソリン価格を抑制する補助金を縮小するため、全国平均小売価格の目安は185円程度に上がる見通し。14日時点のレギュラーガソリン価格は、政府が石油元売り会社に支給している補助金により、16円60銭の抑制効果が