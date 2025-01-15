韓国の捜査当局は15日午前、尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領を内乱の疑いで拘束しました。現職大統領の身柄拘束は史上初めてです。尹大統領の取り調べの状況について、韓国・ソウル近郊からFNNソウル支局・濱田洋平記者が中継でお伝えします。尹大統領への取り調べは、15日午前11時から始まっています。合同捜査本部は、尹大統領が取り調べに対し供述を拒否していると明らかにしました。取り調べのために200ページにおよぶ質問書