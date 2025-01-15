にしき堂は、「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわパッケージ生もみじ詰合わせ』。広島県内のにしき堂直営店と公式オンラインショップで購入できます。2025年1月14日の販売開始直後から、公式オンラインショップの販売が一時休止になっていましたが、15日現在、予約販売の受付をスタート。2月7日以降出荷分の予約を受け付けています。売り切れる前に予約すべし！商品が準備でき次第の発送になるので、配達希望日は指定