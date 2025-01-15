1月16日（木）の『徹子の部屋』に、消しゴムはんこ作家の田口奈津子さんが初登場する。【映像】渡辺美里、18歳で歌手デビューから40年。歌には祖父母の影響も田口さんが作る作品は、消しゴムを彫って押して絵を作っていく、いわば版画の消しゴム版。版画界の歴史ある「板院展」に4度出展し、4度とも入賞する快挙も成し遂げた。その多彩な作品の数々に、黒柳徹子も見ほれるばかり。幼少期から絵が好きだったが、職業にするとは考え