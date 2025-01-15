2025年1月7日、ファミリーマートが新商品「赤城乳業 たべる牧場 黒みつきなこ」を発売しました！本日はそれを実際に食べてみたいと思います。公式サイトによると「上段は北海道産の牛乳と生クリームを使用したミルクアイスにきなこ味パウダーを振りかけ、中段に黒みつソース、下段にきなこアイスを組み合わせた、見た目と味わいの変化を楽しめるカップアイス」とのこと。詳細に説明してくれて親切なファミマさん。食べてみると、ミ