15日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年3月限は前日清算値比3ポイント安の623ポイントで取引を終えた。出来高は2598枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値631.11ポイントに対しては8.11ポイント安。 株探ニュース