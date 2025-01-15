15日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年3月限は前日清算値比1ポイント安の1612.5ポイントで取引を終えた。出来高は223枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1640.14ポイントに対しては27.64ポイント安。 株探ニュース