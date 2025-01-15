お尻が上に向くとスラッとした脚になりたい！ 関節をしっかり動かしてむくみを解消する「足首まわし」／ひねって伸ばす ふわトレッチ（1）筋トレほどツラくない！ ストレッチより見た目が変わる「ふわトレッチ」をご存知ですか？負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛える