私から盗んだワンピースを着ている？「駅前で買った」ママ友の嘘は確定なのに…見知らぬ土地へ転勤。優しい夫がいるから「なんとかなる」と思ったのに／その人って本当に、ママ友ですか？（1）夫・ケンの異動によって、誰も知り合いのいない都会にやってきた妻・サキ。3歳の息子・ショウはイヤイヤ期のピークでもあり、毎日手を焼くワンオペ育児を余儀なくされていました。引越し前は「優しい夫がいるから大丈夫」と思っていたサキ