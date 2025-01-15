ニプロがこの日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２５年３月期に投資有価証券売却益６５億円を特別利益として計上する見込みと発表した。なお、２５年３月期業績予想への影響は、その他の要因を含め精査中としている。 出所：MINKABU PRESS